カルビー、パッケージを2色に変更　中東情勢の緊迫化受け　「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「フルグラ」など14品で

カルビーは5月12日、「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品のパッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更して5月25日週から店頭で順次切り替えて販売することを明らかにした

中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受けた動き。

商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直した。