カルビー「ポテトチップス」7品と「じゃがりこ」18品を価格改定

カルビーは5月14日、「ポテトチップス」7品と「じゃがりこ」18品の計25品を価格改定すると発表した。

改定日は「ポテトチップス九州味自慢」2品（改定日：10月5日）をのぞき9月1日納品分から。

原材料価格の上昇などを受けた措置。店頭での想定改定率は「ポテトチップス」が5～10％程度、「じゃがりこ」が3～10％程度。