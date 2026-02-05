イトーヨーカ堂 真船会長が社長を兼務 山本社長はヨークHD副社長に

イトーヨーカ堂は、3月1日付で真船幸夫代表取締役会長が社長を兼務する人事を決定した。山本哲也代表取締役社長は取締役となり、ヨークホールディングスの執行役員副社長に就く。

真船氏は1957年7月29日生まれ。80年3月早稲田大学社会科学部卒、同年3月ヨークベニマル入社、2003年2月同社執行役員、06年5月同社取締役常務執行役員、12年5月同社副社長、15年3月同社社長兼最高執行責任者、25年3月イトーヨーカ堂代表取締役会長、ヨークベニマル取締役。