3.3 C
Tokyo
3.2 C
Osaka
2026 / 01 / 21 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース令和7年度 砂糖消費 175万tに据え置き 2Q以降の回復に期待

令和7年度 砂糖消費 175万tに据え置き 2Q以降の回復に期待

トップニュース
令和7年度 砂糖消費 175万ｔに据え置き 2Ｑ以降の回復に期待

　農林水産省の砂糖需給見通し（令和7年12月）で、令和7砂糖年度（令和7年10月～令和8年9月）の国内砂糖消費量は175万tと昨年9月の見通しが据え置かれた。

　昨年はインバウンド需要の増加や大阪・関西万博による特需もあったが、令和6砂糖年度は前年比微増の174.7万tで着地。業務用は堅調だったが、物価高による消費マインドの減退、家庭内調理の減少で家庭用は低迷が続いた。今年もプラス・マイナス要因の綱引きが続き、砂糖消費はほぼ横ばい水準にとどまる見通しだ。

　令和7砂糖年度第1四半期（令和7年10～12月）の実績見込みは45万9700tと前年同期比2.8％減となった。10月単月は一昨年10月急伸の反動減があったが、11月も5.2％減と厳しい落ち込みが続いた。

　昨年11月、精糖各社は業務用精製糖を約7年ぶりに値下げ。市中卸値への価格浸透を待って、需要家サイドに買い控えの動きが見られた。また、昨年10月に主要飲料メーカーがペットボトル飲料の値上げを実施。節約志向による出荷調整の影響を受けた可能性もある。

　第1四半期は、年末年始の帰省やお歳暮に向けたお土産菓子、クリスマス、おせち料理など砂糖の最大需要期にあたる。当初の第1四半期見通し（＝47万900t）を下回ったことで、年度ベースでの下方修正も懸念されたが、175万tの見通しは据え置かれた。

　第2四半期以降、昨年の大阪・関西万博のような特需イベントはないものの、引き続きプラス・マイナス要因の綱引きが想定される。現時点では、年間175万tのほぼ横ばい水準が続くとの見立てだ。

　今後、第1四半期における精製糖値下げやペットボトル飲料の値上げなど特殊要因の反動増が期待できる。一方、対中国関係悪化によるインバウンドへの影響が懸念されるが、足元の円安は進行しており、インバウンド需要が一気に冷え込むことも想定しづらい。

　「食品を中心とした物価上昇はマイナス要因だが、景気は総じて持ち直しの方向。勤労者世帯の実収入も3か月連続で増加している。コメ価格が高止まりする一方で、パンやパスタの需要が伸びており砂糖需要にはプラスに働くほか、外食産業もプラス基調が続いている」（農林水産省農産局地域作物課）としている。

　また、昨年11月の業務用精製糖の出荷価格改定で、市中卸値（日経新聞・東京・1kg当たり）は上白糖で241～243円、グラニュー糖で244～246円と約3％値下げされた。粗糖価格、為替の動向など不確定要因は残るが、高甘味度甘味料や異性化糖など代替甘味料との競争が続く中でプラス要因となり得る。

（1月21号本紙に「新春砂糖特集」）

令和7砂糖年度の消費量見通し
令和7砂糖年度の消費量見通し

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ