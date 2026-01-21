2026年 砂糖業界の幕開け 「活力とエネルギー」回復へ 官民一体で諸課題の解決を

・精糖工業会 新春賀詞交歓会 糖価調整制度の健全化へ 「不公平・不公正」の是正を

・ウェルネオシュガー 年賀会 4社合併で生産効率化を推進 業務運営の新たな枠組み作りへ

〈各社の方針〉DM三井製糖・ウェルネオシュガー・塩水港精糖・東洋精糖・フジ日本・日本甜菜製糖・北海道糖業・ホクレン

