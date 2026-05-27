日本気象協会 biz tenki
加工食品砂糖DM三井製糖 砂糖8月から...

DM三井製糖 砂糖8月から値上げ 燃料・資材費など高騰受け

砂糖
DM三井製糖 砂糖８月から値上げ 燃料・資材費など高騰受け

　精製糖トップのDM三井製糖はこのほど、8月1日売上分から砂糖価格を3％以上値上げすると特約店に通知した。昨年11月、国際粗糖相場の下落を受けて約7年ぶりの値下げ（3％相当）を実行したが、中東情勢緊迫化による原油価格高騰を背景に再び値上げに転じる。

　対象となるのは業務用の精製糖およびビート白糖の全製品。現在、上白糖は1㎏当たり241～243円、グラニュー糖は244～246円（価格は日経・東京市中卸値）だが、今回の値上げが浸透すると、3％以上値上がりすることになる。

　背景には中東情勢緊迫化による原油価格の高騰がある。「燃料費や人件費の上昇を背景とした製造コスト、物流コスト、資材コストなど原料以外の様々なコスト上昇を総合的に判断し値上げを決断した」（広報室）としている。

　一方、国際粗糖相場は比較的安定している。主要生産国であるブラジルやインドにおける豊作予想などで、昨年は年間を通じて軟調に推移。一時1ポンド13セント台まで下落したが、中東情勢緊迫化による原油価格高騰に連れ高し、直近では15セント近辺で推移している。

　砂糖価格は、原料高や円安などを背景として2021年から2023年にかけて計8回・63円値上げし、歴史的な高水準に。昨年11月、2018年7月以来約7年ぶりに値下げを実施していた。

　今後、原油価格の上昇が続けば、砂糖からエタノール生産へのシフトによる国際粗糖相場の上昇も想定される。引き続き「慎重かつ総合的な判断」が求められそうだ。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。