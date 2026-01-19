中四国新春特集

中国四国人口動向　減少数11万人超える

・広島新春名刺交換会　食品新聞・山口　業界の“深化”を後押し

　　◇　　◇

・三島食品　末貞操社長　今年は“頂上アタック作戦”
・オタフクソース　佐々木孝富社長　エリアマーケに注力
・堂本食品　堂本高義社長　シニア向け「堂本便」好調
・味の素中四国支店　相川正樹支店長　地元らしい活動を

