中国四国人口動向 減少数11万人超える

・広島新春名刺交換会 食品新聞・山口 業界の“深化”を後押し

◇ ◇

・三島食品 末貞操社長 今年は“頂上アタック作戦”

・オタフクソース 佐々木孝富社長 エリアマーケに注力

・堂本食品 堂本高義社長 シニア向け「堂本便」好調

・味の素中四国支店 相川正樹支店長 地元らしい活動を

