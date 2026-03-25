オタフクソース FD強化、時短志向に 人気のもんじゃ、焼うどん

オタフクソースはフリーズドライ商品のラインアップを強化する。昨年発売しヒット商品となった、もんじゃ焼の素「ポイッともんじゃ」に新たに「キムチ」を投入。

佐々木孝富社長は昨年末のインタビューで「溶いた粉の流し方やタイミングなど、もんじゃ焼を作る際の分かりにくかった部分をフリーズドライで簡素化したことが良かったのではないか。トライしやすい環境が整った」とヒットの背景を語っていた。

関西や中四国など西日本で、もんじゃ焼の専門店が増えていることも追い風となった。新製品の「キムチ」は、もんじゃで人気のトッピング。1～2人前で378円（税込）。

今回、フリーズドライの新シリーズとして加わったのが「焼うどんの素」。同社では「冷凍やチルドのうどんは家庭でよく利用され、焼うどんの検索数も年々増えている」とした上で、「専用の調味料は普及しておらず、作り方や味付けなど調理に悩む声は多い」と指摘。

新製品は熱湯をかけて温めたうどんと混ぜるだけの時短調理が可能で、焼うどんらしい焼成感も味わえるという。業務用で人気の「だし醤油味」と「にんにくみそ味」の2種類を発売。豚肉やキャベツなどの具も入る。各1食分、334円（税込）。