「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」とチョコレート融合したバレンタインシーズン限定コラボスイーツ数量限定発売　ギンビス

ギンビスは、鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」の姉妹ブランド「チョコレートバンク」とコラボし、「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」とチョコレートが融合したバレンタインシーズン限定コラボスイーツ「BANKたべっ子どうぶつ」（18枚入り）を1月16日から2月14日にかけてジェイアール名古屋タカシマヤ10階「アムール・デュ・ショコラ」（愛知県名古屋市）とチョコレートバンク（神奈川県鎌倉市）で数量限定販売している。

バレンタインデー商戦での「たべっ子どうぶつ」ブランドの発信が狙いとみられる。

「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」は、香り高い甘さが特徴の「あまおう」としっかりとした甘みと酸味が特徴の「とちおとめ」の2種類のいちご原料を使ったいちごチョコレートを含浸製法でビスケットにしみこませたもの。

「食べた瞬間に広がるみずみずしい香りと、ミルキーでやさしい甘味、さくっと優しい食感が『こだわりシリーズ』ならではの魅力。チョコレートには、この商品のためだけにコロンビアの2つの産地のカカオを選びブレンドしたくちどけなめらかなミルクチョコレートを使用した」（ギンビス）とコメントする。

販売価格は税込2916円。