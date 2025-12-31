11.8 C
飲料系飲料自販機を会話のきっかけに　アサヒ飲料がオフィスのコミュニケーション活性化を促す新サービス開始　2026年1月1日から

自販機を会話のきっかけに　アサヒ飲料がオフィスのコミュニケーション活性化を促す新サービス開始　2026年1月1日から

飲料
オフィスでのコミュニケーション活性化が目的
オフィスでのコミュニケーション活性化が目的

　アサヒ飲料は2026年1月1日から、オフィスでのコミュニケーションを活性化する法人向け新サービス「働く人のミカタ自販機」を展開する。

　同サービスでは、LINEを通じて企業から社員へ飲料を手軽に配布できる。

　具体的には、導入企業専用のLINE公式アカウントを開設してキーワードを設定する。
　次に利用者がキーワードを保有する対象者と会話してキーワードを聞く。キーワードを専用LINE公式アカウントに入力すると画面上に二次元コードが発行され、二次元コードを自販機のキャッシュレス決済端末にかざすと、飲料を無料で受け取れる仕組みとなっている。

　新入社員や異動者などがキーワードを保有することで、話しかけるきっかけが生まれ、コミュニケーションを取りやすくなる。
　「業務の会話だけで雰囲気が重い」「業務連携がとりにくい」といった課題の解決も見込む。

オフィス内でのコミュニケーション活性化以外にも社内イベントへの参加促進などにも活用できる
オフィス内でのコミュニケーション活性化以外にも社内イベントへの参加促進などにも活用できる

　オフィス内でのコミュニケーション活性化以外にも、社内イベントへの参加促進やアンケートの謝礼としてクーポンを配布することで回答を促すことができる。

　福利厚生の一環として社員への熱中症対策商品の配布や、来客時のお茶出しとしての活用も可能。

　クーポンは配布期間や利用回数、対象商品、利用者などの条件を柔軟に設定できるほか出力も可能としカスタマイズにも対応している。

　アサヒ飲料社内で実際に「働く人のミカタ自販機」を活用し、新入社員向けキーワードキャンペーン（n＝17）を実施したところ、新入社員の88％が声を掛けられ、会話創出につながったという。

　利用者からは「何気ない会話をするきっかけになった。同じ趣味であることが分かり、仲良くなれた」「これまで話したことのない他部署の先輩から声をかけてもらい、相談のきっかけになった」といった声が寄せられた。

