ダイドーが工作自販機コンテスト 子どもたちのアイデア満載

その他各種イベント・展示会・講演会ダイドーが工作自販機コンテスト 子どもたちのアイデア満載

各種イベント・展示会・講演会
大賞の「天気の自動販売機」
大賞の「天気の自動販売機」

　ダイドーグループホールディングスは11月28日、第2回「ダイドーの工作自動販売機コンテスト」の審査結果を発表した。子どもたちの個性あふれる123作品の中から、大賞2点、優秀賞6点の計8つの受賞作品を決定した。

　同社は「子どもたちの想像力を育み、個性を引き出し、社会性を育む」ことを目的に、15年から全国の子どもたちに無償で「ダイドーの工作自動販売機キット」を提供している。

　大賞の「自動販売機マニア賞」は、「かぞくのエコはんばいき（リュック型）」で、「暑い日の登校時に『飲み物があったらいいな』という思いから、リュック型（ランドセル型）の自動販売機を考案した」とのこと。審査員は「自動販売機が『動き出す』『中身を好みに合わせて変えられる』という未来像を、見事に具現化した作品」とコメント。

　同じく大賞の「DyDo社員賞」を受賞した「天気の自動販売機」は、晴れや雨が買える自販機。「おじさんの畑が雨不足で作物が枯れてしまったことを知り、『天気を届ける仕組みがあったらいいな』と思って作った」とのこと。

　審査員は「身近なところで悩んでいる人を助けたいという思いが、作品全体に込められている。天気の種類によって価格が変動するアイデアは、技術的にも実現の可能性があり非常にユニーク」とそれぞれ評価した。

　また「願いが叶う『魔法の自販機』」、水族館をテーマにした「水族缶」自販機、災害時の「人を助ける自販機」など優秀賞6作品の他、人助けや社会貢献など様々なアイデアが詰まった自販機の応募があった。

　審査は、特別審査委員長の自動販売機マニア石田健三郎氏をはじめ、髙松富也ダイドーグループホールディングス社長、中島孝徳ダイドードリンコ社長などが務めた。

インタビュー特集

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

