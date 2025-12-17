乾物版

・乾物を世界に発信「東京銀座 茅乃舎」　だし文化の魅力伝える新拠点
・物価高で乾物に再注目　レシピ検索数が急拡大　クックパッド調査
・カタギ食品　上期数量は2％増　付加価値商品各種好評
・余剰野菜を活用「乾奏野彩」　農福連携で食品ロス削減
・加藤産業　アップサイクルの乾燥椎茸

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています