流通・飲食国分グループ 第12次長計...

国分グループ 第12次長計のビジョン共有 価値創造サイクル加速 方針説明会を開催

あいさつする國分勘兵衛会長兼CEO
あいさつする國分勘兵衛会長兼CEO

　国分グループ本社はこのほど、東京・ロイヤルパークホテルで「2026年国分グループ方針説明会」を開催。メーカー246社（加工食品82、酒55、菓子42、低温64、フードサービス3）が参加した。

　冒頭、國分勘兵衛会長兼CEOのあいさつに続き、「国分グループ2025年の歩み」をビデオ上映。國分晃社長兼COOが25年の経営結果と26年度の経営方針を説明した。

　国分グループは今年度から5か年の「第12次長期経営計画」がスタート。2050年を見据えたバックキャスト方式で、従来の卸売事業の枠組みを超えた成長戦略を策定。「食の価値循環プラットフォーマー～より地域へ、さらに世界へ」をビジョンに掲げ、300年の歴史で培ってきたグループの強みを生かし、6つの未来事業を軸に国内外で価値創造サイクルを加速させる。

　初年度となる26年度は「小売りよりも小売り力、メーカーよりもメーカー力」を冠方針に、「請負人国分」として取引先の事業を誰よりも深く理解し「得意先さま、メーカーさまを上回るほどの知見と実行力を持って、ともに課題解決に取り組む」決意を示した。

　続いて、鈴木嘉一取締役専務執行役員が「2026年度営業戦略」を説明。グループ本社に広域チェーン向けの営業ユニット組織を組成、エリアカンパニーと連携した営業活動を一層強化するとともに、倍増ペースで拡大が続くEC事業は第12次長計の5年間も200％成長を目指し、取り組みを強化する。

　低温フレッシュ・デリカ事業では、「プロセスセンターによるバックヤード支援」「バイヤーの右腕としての産地開発・調達物流」「部門の枠を超えて無駄のない社会を目指す」取り組みを推進する。

　フードサービス事業は売上高5000億円を突破。強固な「三温度帯・常温物流インフラ」と「6次産業化×エリアポテンシャル」の共創エンジンを加速し、業務用共創圏によるユーザー起点のアプローチを強化。人手不足の解消や体験型メニュー・サービスの創造、未利用食材の商品化などユーザーの課題解決につながる取り組みを推進し、模倣困難なビジネスモデル構築を目指す。

　そのほか、海外進出支援、マーケティング、物流などグループの多彩な機能と今後の取り組み方針を紹介した。

　佐藤和宏取締役執行役員商品統括部長が「商品戦略」を説明。メーカーの成長を支えるパートナーとして「点の取引→面の取引へ」「部分的な関わり→360度伴走パートナーへ」「受け身の対応→提案型へのマインドチェンジ」を基本方針に、全社横串の提案による売上最大化、熱中症対策、観光レジャー向けの新市場創出に取り組む。

　そのほか、低温・業務用領域のMD強化、地域共創・健康増進の取り組みや、酒類を中心とした輸出・インバウンドの新たな需要開拓の取り組みを加速させる。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。