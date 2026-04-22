カゴメ 業務用冷凍国産オニオンソテー値上げ

カゴメは、6月1日納品分から国産たまねぎを使った業務用の冷凍国産オニオンソテーなど12品目の出荷価格を最大23.2％値上げする。
国産たまねぎは、主に気候変動による異常気象の影響で価格高騰が続いており、全社を挙げた合理化と経費節減に取り組んできたが、企業努力だけで上昇したコストの低減を図るのは困難なことから出荷価格の改定を決めた。
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カゴメは、6月1日納品分から国産たまねぎを使った業務用の冷凍国産オニオンソテーなど12品目の出荷価格を最大23.2％値上げする。
国産たまねぎは、主に気候変動による異常気象の影響で価格高騰が続いており、全社を挙げた合理化と経費節減に取り組んできたが、企業努力だけで上昇したコストの低減を図るのは困難なことから出荷価格の改定を決めた。