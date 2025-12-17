伝統的なスーパー食材 栄養・健康機能の高さに注目集まる 若年層、海外の利用促進に力

・アイデア満載こうや豆腐レシピ コンテストに184作品集まる

・旭松食品 カットタイプ広がる 若年層向け発信を強化

・登喜和冷凍食品 4～9月9％増 カット、国産大豆、すみっコ寄与

・みすずコーポレーション 「ひとくちさん83g」 POS売上数量№1に

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。