太子食品工業「motTOFU」、常温保存対応の新2品 おやつや弁当に便利な一口サイズ

太子食品工業は11月10日から、豆腐バーシリーズ 「motTOFU」ブランドより、一口サイズの新商品「豆腐ショコラ（3個入り）」および「豆腐バーグ ひじき入り（3個入り）」の2品を全国で発売する。税込160円、賞味期間は61日間。

2023年2月の「なめらか豆腐バー」発売以来、同社のバーシリーズは累計出荷本数2,200万本を突破。即食・簡便性がより求められる中、着実に市場拡大を続ける。今回の新商品は、従来の「バー形状・冷蔵保存型」から進化し、消費者の声に応えて、常温保存可能・食べきりサイズを実現した。

「豆腐ショコラ（3個入り）」は、豆腐とカカオを組み合わせた、しっとり濃厚なショコラスイーツ。チョコ菓子よりもヘルシーで、国産大豆の植物性たんぱく質が摂取できる罪悪感のないおやつ。一口サイズで小腹満たしにも最適。

「豆腐バーグ ひじき入り（3個入り）」は、豆腐とひじきを使った惣菜タイプの豆腐バーグ。忙しい朝やお弁当作りに便利な「すぐ使える」「常備できる」おかずとして、栄養バランスと時短を両立した。

同ブランドは、国産大豆を使用し、大豆本来の力を活かしたプラントベースフードとして開発。独自の「きぬ練り製法」により、なめらかな食感と自然な味わいを実現した。味付きでそのまま片手で食べられるため、忙しい朝や仕事の合間、トレーニング時など、幅広いライフスタイルに対応できる商品となっている。