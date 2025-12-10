通販食品展示商談会③ ネット使い地域の魅力を全国に発信

連日大賑わいの「通販食品展示商談会」。初出展の西洋菓子エルクル（東京都大田区）は、好きな画像1枚から作れるオリジナルクッキーを展開。自作のイラストや子どもの写真、記念写真などから世界に一つだけのオリジナルクッキーが作れる。プリントは繊細できれいな仕上げとなっており、家族との思い出写真や会社のロゴ、好きなキャラクターもクッキーに印刷できる。1枚150円、3日間で完成。賞味期限は2か月。

レトルトカレーに比べ圧倒的に香りと旨味が違う冷凍カレーを展示したアークス（東京都豊島区池袋）のカレーは野菜、牛肉、果物のうま味と芳醇なコクが特徴。

岡本製麺（徳島県板野郡板野町）は、中華麺を中心にうどん、焼きそば、蕎麦など多彩なこだわり麺を製造・販売。主力の「手延べ半田そうめん」はメディアでも話題となり全国的に販売が伸びている「祖谷十割そば石臼挽き」や他企業とのコラボレーション商品である「味覇拉麺」「ラーメンまこと屋牛白湯ラーメン」なども展開。OEM商品として淡路島で大人気の「玉ねぎスープ拉麺」や神戸須磨シーワールドのキャラクターを使用した「オルシーラーメン（塩味・玉ねぎ味）」なども展開している。

沖縄県物産公社（沖縄県那覇市）は、沖縄経済を活性化することを目的に、沖縄の魅力ある食品類をはじめ、酒類や工芸品や雑貨まで多岐にわたる幅広い沖縄物産を展開している。「わしたポークJAPAN」は、国産豚・鶏肉使用、国内（沖縄県）製造のランチョンミート缶。無塩せきで、味付けは塩・黒糖・こしょうだけなので、“あっさり軽く”“食べ飽きない味”が特徴。果汁100％の「まるごと搾ったシークヮーサー」は沖縄県大宜味村産シークヮーサーを皮ごと搾ったストレート果汁。専用レシピサイトを開設し、ネットを使って新たな飲み方を提案。お客様からラッシー風に牛乳で割ったり、焼酎割りなどの提案もある。

