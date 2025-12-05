11.6 C
流通・飲食メイカンG、年末謝恩会 惣菜、菓子提案も強化へ
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

メイカンG、年末謝恩会 惣菜、菓子提案も強化へ

小寺仁康・メイカングループ社長
小寺仁康・メイカングループ社長

　メイカングループ（静岡県浜松市、小寺仁康社長）は3日、ホテルコンコルド浜松で年末懇親会を開催、主要取引企業など約200名が出席した。

　小寺社長は前期(2025年9月期)業績について「自己資本比率は計画より1年早く目標値（20％）に達したが、管理費高を吸収しきれず微減収、微減益となったが、稼ぐ力、運営力は着実に付いてきている。今期は惣菜、菓子の提案も強化し、規模拡大しつつグループ他社に負けない会社にしていく」と挨拶し、協力を呼びかけた。

雪元史章氏
雪元史章氏

　講演会では、「激変の食品小売市場　成長企業の視点」をテーマに、雪元史章氏（ダイヤモンド・フリードマン社　ダイヤモンド・チェーンストア編集長）が講演。

　雪元氏は小売業のトレンドについて「再編」「越境」の2点を挙げ、トライアル、ロピア、バローなど注目企業の取り組みを紹介。今後の食品小売業については「寡占化が進み地域最強レベルしか残れない可能性がある」と指摘した。

小寺仁太郎・中部メイカングループ代表
小寺仁太郎・中部メイカングループ代表

　講演終了後は、小寺仁太郎・中部メイカングループ代表、取引先代表として佐藤太一・伊藤忠食品東海本部長が挨拶して食事、抽選会が催され、梅森建太郎・味の素静岡営業所長の中締めの挨拶で散会した。

　メイカングループ前期業績は売上高1・5％減（203億円）、経常利益20・3％減（1億2200万円）、経常利益率0・6％。今期目標は、売上高0・7％増（204億5千万円）、経常利益0・8％増（1億2300万円）を掲げ、新規得意先との取引拡大、惣菜、菓子の新規提案に取り組んで目標必達を目指す。また地域に根ざし、食文化を守り抜くCLR（コーポレート　ローカル、レスポンシビリティ）については引き続き取り組み、地域社会への責任も果たしていく考えだ。

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

