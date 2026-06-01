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加藤産業、新会社設立 メーカーの営業を代行

加藤産業、新会社設立 メーカーの営業を代行

　加藤産業は1日、食品メーカーの営業を代行する新会社を設立した。同社が持つ営業ノウハウと全国のネットワークを生かし、専門的なサービスを提供する狙い。

　同社では「メーカーの販売拡大と、市場対応力の向上に貢献する。当社グループとしては新たな収益機会の創出と、競争力の向上を目指す」としている。

　加藤産業の100％子会社で、社名はKTセールスパートナーズ（株）。加藤産業の大西高司常務が社長に就く。

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