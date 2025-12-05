11.6 C
Tokyo
11 C
Osaka
2025 / 12 / 05 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他各種イベント・展示会・講演会通販食品展示商談会① 販路拡大求め自慢の通販食品が集結
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

通販食品展示商談会① 販路拡大求め自慢の通販食品が集結

各種イベント・展示会・講演会
最新情報を求めて流通各社が来場
最新情報を求めて流通各社が来場

　通販・宅配食品に特化した日本で唯一の「通販食品展示商談会」は10月29日と30日の両日、東京・千代田区有楽町の東京交通会館で開かれ、連日多くの来場者でにぎわった。

　今年で15回目を迎えた商談会は、食品産業センター、日本スーパーマーケット協会、日本通信販売協会と食品新聞社で構成する「通販食品展示商談会」実行委員会が主催し、農水省や経産省など行政機関のほか、多くの食品関係団体も後援した。

　近年、ネット通販を含む通販業界は堅調な売れ行きで推移しており、中でも食品通販の扱い量は年々増加。地域の知られざる銘品や逸品が一堂に集まる同展への関心は年々高まっており、通販・宅配食品に特化した唯一の展示会として来場者も増えている。

　今回も店頭では販売しない日本全国のご当地食品や特産品などを一堂に展示。品種も農・水産物や瓶・缶詰、飲料、レトルト食品、菓子、スイーツ、デザート、清酒、サプリメントなど多岐に及んだ。

　生産量が限られる特産品は販路が限定されるなどの課題を抱えており、販路拡大の可能性を秘めた通販の役割は大きい。今回も北海道から東北、北陸、関西、九州など全国各地の自慢の通販商品が集結。最新情報を求めて、通販・宅配業界のバイヤーや小売、外食、卸売関係者など来場者も多岐にわたり、出展社との情報交換を通じて商談につなげた。

　今回初めて展示会に出展する企業や、初披露する新製品の出展が多いのが同展の特徴。出展社の多くが個人通販を志向する中で、出展社からは「開催の質が高いことが感じられた」「商談目的で来場される人が多く、時間をかけて新商品の説明ができた」「新製品の反応を探ることが目的だったので、通販に見合ったコンパクトな規模だったことが良かった」「出展社同士の情報交換ができた」などの声も聞かれた。

（つづく）

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点