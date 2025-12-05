エア・ウォーター 代表取締役が辞任

エア・ウォーターは12月3日、豊田喜久夫代表取締役会長から「辞任の申し出があり、取締役会で受理した」と発表した。豊田氏は同日付で相談役に就任した。

同社は、10月9日付公表の通り、連結子会社等における不適切な会計処理（損失の先送り）に関する調査を進めており、「新たな体制で調査完了を目指すため」としている。

今後の対応として、引き続き豊田氏含め「特別調査委員会の調査に全面的に協力する」としている。