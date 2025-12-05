需要拡大も原料が不足 米粉ならではの価値を訴求

・ニップン ノウハウ、知見に支持

・みたけ食品工業 ムーミンとコラボ

・「米粉カンファレンス」 普及状況と課題を報告 商品開発で意見交換も

・米粉ねっと 来年2月にシンポジウム 「米粉のミライ」テーマに

