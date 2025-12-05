米粉特集

需要拡大も原料が不足　米粉ならではの価値を訴求

・ニップン　ノウハウ、知見に支持
・みたけ食品工業　ムーミンとコラボ
・「米粉カンファレンス」　普及状況と課題を報告　商品開発で意見交換も
・米粉ねっと　来年2月にシンポジウム　「米粉のミライ」テーマに

