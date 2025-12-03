9.7 C
加工食品菓子高カカオチョコレート、筋トレ前の摂取で血管への負担軽減の可能性　明治と日体大が発表
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

高カカオチョコレート、筋トレ前の摂取で血管への負担軽減の可能性　明治と日体大が発表

菓子
筋トレ前の高カカオチョコレートの摂取が動脈の硬さの速やかな低下につながる
筋トレ前の高カカオチョコレートの摂取が動脈の硬さの速やかな低下につながる

　明治と日本体育大学の研究グループは、高強度のレジスタンス運動（筋力トレーニング）前に高カカオチョコレートを摂取することで運動により増加する動脈スティフネス（動脈の硬さ）が速やかに低下することを明らかにした。

　11月27日、イベントで冒頭挨拶した明治の萩原秀和執行役員グローバルカカオ事業本部長は「筋トレは健康づくりに非常に有効である一方で一時的に血管に負担がかかる側面もある。本研究を通じて高カカオチョコレートの摂取により筋トレ前の血管への負担を軽減できる可能性が示された。これは日々の健康づくりや運動習慣をサポートする上で注目すべき成果だと考えている」と語る。

　近年の研究によってカカオに含まれるカカオポリフェノールが血流の改善や抗酸化作用など多様な健康効果をもたらすことが明らかになっていることにも触れる。

明治の萩原秀和執行役員グローバルカカオ事業本部長
明治の萩原秀和執行役員グローバルカカオ事業本部長

　今回の研究では、カカオポリフェノールを含む高カカオチョコレートと、含まないホワイトチョコレートを摂取した場合に、健康な若年男性が高強度レジスタンス運動後に示す動脈スティフネスの変化を比較調査した。

　12人の健康な若年男性（平均年齢23歳）が参加し、ランダムな別日に高カカオチョコレート50g（カカオポリフェノール1285mg）、または、ホワイトチョコレート50gを摂取。

　それぞれのチョコレートを摂取後、全員がベンチプレス（1回最大挙上重量の80%の重さで5回×5セット）とアームカール（1回最大挙上重量の70%の重さで10回×5セット）の運動を行った。

　チョコレートを食べる前（基準値）、摂取60分後（運動前）、運動直後、運動終了後30分と60 分に動脈の硬化度を測定するため、運動後に増加した動脈スティフネスの指標「上腕‐足首間脈波伝播速度（baPWV）」や動脈の柔軟性指標（動脈コンプライアンス）、動脈硬化度指標（β-スティフネス）などを測定したところ、baPWVが速やかに低下することを確認。
　一方、動脈コンプライアンスやβ-スティフネスには有意な変化は認められなかったことから、高カカオチョコレートの摂取効果は主に末梢動脈に現れ、中心動脈には影響しなかったとみている。

