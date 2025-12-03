12 C
Tokyo
12.4 C
Osaka
2025 / 12 / 03 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース日清食品 AI活用で描くサプライチェ―ン改革の未来像 小売・卸とデータ自動連携
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

日清食品 AI活用で描くサプライチェ―ン改革の未来像 小売・卸とデータ自動連携

トップニュース
深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Wel-being推進部長
深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Wel-being推進部長

　日清食品でサプライチェーン改革の陣頭指揮をとる深井雅裕常務取締役事業統括本部長兼Well-being推進部長は「AIは物流の生産性を上げるために非常に重要な切り口だと認識している。その利用を前提に業務プロセスをゼロから組み立て直すくらいの覚悟で進めている」と強い想いを語る。特に今後はAIの活用が進むと予測。「2026年にも小売店さま・卸店さまらと新しい枠組みでパートナーシップを結び、データで自動連携することを目指したい」との見通しを示した。

「一番重要なのはヒト」

　同社はAIでスーパーなど小売業のPOSデータ（商品の販売情報）やメーカーの販促データなどを徹底的に活用し、精度の高い需要予測を導き出したい考えだ。すでに小売店や卸店と協業を話し合っている。

　資材メーカーに対しては、現在4か月先までの販売計画を提示するとともに、在庫状況も共有。計画的かつ効率的に資材を確保できる体制を構築している。

　深井常務は「AI技術は日々の進化が目覚ましい。例えば近い将来、当社と小売店さま、卸店さま、資材メーカーさまのAI同士で最適化をマッチングするようなことも実現するのではないか」と展望。サプライチェーンの各段階で精緻な需要予測を共有する現代版「CPFR」の具現化を予測した。

　その上で「一番重要なのはやっぱり人」であることを強調。

　「仮に自動化と言っても、機械が自分で自動化しようとは言わない。われわれのように意思を持った経営者や物流担当者、サプライチェーンにかかわる人々が現場の課題を見つけて解決していくことが重要だ。それは社員や取引先さまのウェルビーイングにもつながっていくと思う。ワクワクできる業界の未来を描き、優秀な人材が集まるようにしたい。将来的にリスキリングした経営人材やDX人材がサプライチェーンの世界にどんどん入ってくることが理想」とした。

フィジカルインターネット構築へ

　深井常務は経済産業省や国土交通省など行政と密に連携する「フィジカルインターネットセンター（JPIC）」で理事を務める。デジタル技術によって物流にかかわるあらゆる分野にインターネット通信の概念を適用し、次世代の共同輸配送システムの実現を目指すもの。

　「サプライチェーンは社会のインフラだ。その改革はやはり個社では難しく、産官学の連携が不可欠になる」との考えを語る。

　JPICの会合では行政、物流関係、荷主らが参加し積極的にディスカッションしているという。「その中から新しい組み合わせでビジネスが始まったりしている」ことを明かす。

　26年度、一定以上の貨物輸送量がある特定荷主に物流を統括する「物流統括管理者（CLO）」の選任が義務化される。「来年にはCLOが3200人に増えるとの話なので、フィジカルインターネット実現の機運はますます高まるのではないか」と期待を寄せる。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点