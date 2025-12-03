三和酒類 スポーツブランド「ニューエラ」とコラボ始動 「いいちこ」のキャップやTシャツなど発売

三和酒類はスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「ニューエラ（NEW ERA®）」から、本格焼酎ブランド「いいちこ」をテーマにしたコラボレーションアイテムを11月15日から発売した。全国のニューエラストア（ニューエラ新宿イーストを除く）や公式オンラインストアで販売している。

「いいちこ」と「ニューエラ」はこれまでもキャンペーンや音楽フェス等のイベント出店でスタッフが着用するキャップの制作を通じてコラボレーションを重ねてきたが、これまでも商品として購入したいという声を数多く受けていたことから今回の一般発売が実現した。

同コレクションでは「いいちこ」を象徴するボトルラベルの色合いやロゴデザインをモチーフに「ニューエラ」を代表するキャップモデルの「59FIFTY®」、「9THIRTY™」、ロングスリーブTシャツとキャンバストートバッグをラインアップ。複数の「いいちこ」ロゴを組み合わせた「ニューエラ」オリジナルのロックアップロゴを新たにデザインしている。今回のコラボレーションで初披露するアートワークとなっており、「いいちこ」ファンだけでなくお酒好きの人にとっても必見のアイテムとなっている。