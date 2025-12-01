キリンビール福岡工場で「さつまいも掘り体験会」 園児ら約800人参加

17.7 C
Tokyo
18.2 C
Osaka
2025 / 12 / 01 月曜日
その他各種イベント・展示会・講演会キリンビール福岡工場で「さつまいも掘り体験会」 園児ら約800人参加
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

各種イベント・展示会・講演会
園児らがさつまいも掘りを体験
　キリンビール福岡工場（渡邊康司工場長）は11月13日、同工場内の「キリン花園」（福岡県朝倉市）で「第41回園児さつまいも掘り体験会」を開催した。

　同体験会は1985年から行っている恒例イベントとなっており、今年で41回目の開催。今回は近隣にある朝倉市の甘木幼稚園、双葉幼稚園、馬田保育園、生い立つ保育園、真愛保育園、筑前町のみなみ幼稚園、大刀洗町の清心慈愛園、清心乳児園の計8園の園児たちを対象に保護者を含めて800人ほどが参加した。

　当日はキリン花園の一角1800㎡（サッカーコート4分の1）に植えた約3000株（9000個）のさつまいもを園児たちが一生懸命に掘り起こし採れた大きな芋を誇らしげに見せた。子どもの時に同イベントに参加した経験のある保護者もいて、園児たちが楽しく芋掘り体験している様子を見守った。

　同日に朝倉警察署（大坪良行署長）が交通安全啓発イベントを開催。園児や保護者に向けて福岡県警シンボルマスコット「ふっけい君」による交通ルール呼びかけのほかパトカー・白バイの展示や試乗体験を行った。

　「当社福岡工場は来年で操業60周年を迎える。地域とのつながりの中で長く操業できていることに感謝し、今後も皆さま方に笑顔をお届けする活動に注力していく」（キリンビール福岡工場総務広報）としている。

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

