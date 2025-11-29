12.1 C
Tokyo
9 C
Osaka
2025 / 11 / 29 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品大塚食品「マイサイズ」平日遅い夕食になりがちな女性から支持　「100kcalでおいしい」で即席麺から20－40代新規女性層を獲得
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

大塚食品「マイサイズ」平日遅い夕食になりがちな女性から支持　「100kcalでおいしい」で即席麺から20－40代新規女性層を獲得

缶詰・瓶詰・レトルト食品
「マイサイズ」
「マイサイズ」

　大塚食品は、レトルト食品「マイサイズ」ブランドが平日遅い夕食になりがちな女性から支持を集め販売数量・販売金額ともに拡大している。

　「マイサイズ」は“100kcalでおいしい”“全品レンジ調理可能な簡便性”“塩分2g以下設計”の価値を持つ。

　これらの価値が、平日遅い夕食になりがちな女性に合致すると同社はみており、春先から「夜遅ごはんも我慢しない！」のコミュニケーションワードを掲げて店頭販促やSNSで訴求したところ、狙い通りどおりの層の獲得につながっているという。

阿部一世営業本部ヘルスケアコミュニケーション部部長補佐（兼）製品部レトルトチームマイサイズ担当PM
阿部一世営業本部ヘルスケアコミュニケーション部部長補佐（兼）製品部レトルトチームマイサイズ担当PM

　大塚食品は、レトルト食品「マイサイズ」ブランドが平日遅い夕食になりがちな女性から支持を集め販売数量・販売金額ともに拡大している。

　「マイサイズ」は“100kcalでおいしい”“全品レンジ調理可能な簡便性”“塩分2g以下設計”の価値を持つ。

　これらの価値が、平日遅い夕食になりがちな女性に合致すると同社はみており、春先から「夜遅ごはんも我慢しない！」のコミュニケーションワードを掲げて店頭販促やSNSで訴求したところ、狙い通りどおりの層の獲得につながっているという。

「夜遅ごはんも我慢しない！」の店頭POP
「夜遅ごはんも我慢しない！」の店頭POP

　夜遅シーンでの喫食を訴求するため、インフルエンサーを活用したコミュニケーションも展開した。
　これについては「3人のインフルエンサーの方にそれぞれ、ダイエット・料理（アレンジレシピ）・多忙OLのテーマ別にご自身のアカウントから投稿していただいたところ、多忙OLと料理の反応が物凄くよかった」と振り返る。

　秋冬に向けては、インフルエンサーによる発信で反響がよかった料理に着目して、9月から12種類の“夜遅おかずレシピ”をブランド公式サイトで公開している。

　「“温まりたい”とか“サラダだけでは物足りない”というニーズに応えていく。基本、卵や牛乳といった冷蔵庫に常備されているものと組み合わせて、5～10分の所要時間で、3ステップでできるものを紹介している」と説明する。

　今後は、企業の健康経営に貢献できるものとして“夜遅ごはん”の出張授業も検討する。
　「グループ会社で夜遅くまで働かれている女性に向けて“夜遅ごはん”のテーマで15程度の座学を行ったところ好評を博した」という。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点