にんべん 期間限定メニュー 日本橋だし場本店で販売

にんべんは11月21日、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で期間限定メニューの販売を開始した。クリスマスメニュー「だし薫るミネストローネ」と、同日～2026年2月15日の期間で開催される「カナエルNIHONBASHI25－26」の推し活企画に合わせたメニュー「かつお節だし七彩クリーム仕立て」全7種を販売する。

「日本橋だし場本店」では「一汁一飯」をコンセプトに、かつお節だしを使ったメニューをテイクアウト中心で提供する。

「だし薫るミネストローネ」は、かつお節だしのやさしい味わいに、たっぷりの野菜を合わせた和風ミネストローネ。ブロッコリーの緑に、雪をイメージした粉チーズをトッピングし、寒い季節に、心も体も温まる彩り豊かなスープに仕上げた。税込み420円（テイクアウト価格）。提供時間は午前11時～午後5時。12月25日までの期間限定で販売する。

「かつお節だし七彩クリーム仕立て」は、ほんのりとした甘みとコクを感じる洋風クリーム仕立てのかつお節だし。推し活を楽しむ人に、推し色で気分を高めてもらうため、全7色のかつお節だしを用意した。推し色を選んで写真を撮ったり、SNSでシェアしたりと、推し活のひとときをより華やかに彩る一品に仕上げた。各税込み250円（同）。提供時間は午後2時～6時。2月15日までの期間限定で販売する。

同社は11月21日、東京・日本橋の「日本橋だし場はなれ」でも期間限定メニューの提供を開始した。「パディントン」とCOREDO室町のコラボ企画「パディントンの日本橋大冒険」にあわせ、マーマレードを使った「クレープシュゼット」を販売する。税込み1500円。提供時間はティータイムとディナータイム。12月28日までの期間限定で販売する。