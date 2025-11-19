つけもの版

・「カレーの相棒」魅力再発信　新進・やまうが福神漬PR　恒例カレーイベント協賛
・岩下の新生姜の日2025　4人のイワシカ登場
・「こくうま」新CM　松下洸平が多彩な食べ方訴求
・片山食品が情報交換会　前期業績と方針発表　今期は「価値創造」
・ジョイフルフェア2025　東京中央漬物　付加価値や地域色を訴求

