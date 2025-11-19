・「カレーの相棒」魅力再発信 新進・やまうが福神漬PR 恒例カレーイベント協賛

・岩下の新生姜の日2025 4人のイワシカ登場

・「こくうま」新CM 松下洸平が多彩な食べ方訴求

・片山食品が情報交換会 前期業績と方針発表 今期は「価値創造」

・ジョイフルフェア2025 東京中央漬物 付加価値や地域色を訴求

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。