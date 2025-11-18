14.1 C
Tokyo
12.4 C
Osaka
2025 / 11 / 18 火曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品漬物「岩下の新生姜の日2025」ミュージアムで開催 イワシカ®4人登場の特別イベントも
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

「岩下の新生姜の日2025」ミュージアムで開催 イワシカ®4人登場の特別イベントも

漬物
４人のイワシカ®が登場
４人のイワシカ®が登場

　岩下の新生姜ミュージアム（栃木市）は、岩下食品が制定した11月11日「岩下の新生姜の日」をテーマにしたシーズンイベント「岩下の新生姜の日2025」を10月16日〜11月16日まで開催した。期間中は“1111”をモチーフにしたイベント限定フォトスポットや、新展示「レシピの壁～岩下の新生姜レシピ＆コラボ飲食店～」でレシピ動画の上映やカード配布、飲食店のコラボメニューのほか、併設カフェの期間限定メニュー「岩下の新生姜の日御膳2025」などを提供した。

岩下の新生姜ミュージアム
岩下の新生姜ミュージアム

　11月9日には特別企画「岩下の新生姜の日2025 Special」を実施し、公式キャラクター「イワシカ®」4人によるダンスステージや記念撮影会を実施。悪天候にもかかわらず会場は満員となり、会場は立ち見が出るほどの熱気に包まれ、終始大きな歓声が上がった。岩下和了社長も駆けつけ、写真撮影に応じるなど来館者との交流を深めた。

　レシピ提案では“魚料理との相性”を打ち出し、「岩下の新生姜の日御膳2025」では、「岩下の新生姜スライス」を焼き鮭に添えて提供した。担当者は「和食では焼き魚に“はじかみ”を添える習慣があり、生姜と魚は好相性。彩りも良く、すっきりした風味で魚の美味しさが引き立つ」と話す。

レシピの壁
レシピの壁
岩下の新生姜の日御膳2025
岩下の新生姜の日御膳2025

　また同社では、消費者感謝企画として増量キャンペーンを展開中。9〜10月は「岩下の新生姜スライス」を10g増量、11〜1月は袋製品を対象に10g増量しており、“お得感”を訴求している。

　同社では引き続き、公式キャラクター「イワシカ」を中心とした多彩なプロモーションや体験型イベント、多彩な企業間コラボを通じて、漬物メーカーの枠を超えたエモーショナルな価値訴求を行っていく方針だ。

多彩な新生姜グッズや食品を販売
多彩な新生姜グッズや食品を販売
増量CPを実施
増量CPを実施

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点