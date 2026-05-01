銀座にピンクの“新生姜ワールド”出現 岩下食品が5月31日までポップアップ 「イワシカちゃんⓇ」グリーティングも

岩下食品（栃木県栃木市）は、東京・銀座の博品館TOY PARK銀座本店（東京都中央区）で「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」を開催している。期間は5月31日まで。

4月18日のオープン初日には、岩下和了社長も来店。公式キャラクター「イワシカちゃんⓇ」によるグリーティングも行われ、来店客との交流を深めた。

会場では「岩下の新生姜」関連商品や、「イワシカちゃんⓇ」グッズのほか、同店とのコラボ商品やカプセルトイなどを展開。

また、老舗蒲鉾店「小田原 籠淸」との共同企画による「岩下の新生姜ハート揚げかまぼこ」を限定発売。「岩下の新生姜」のみじん切りをたっぷり練り込み、蒲鉾のぷりっとした食感に新生姜のシャキシャキとした食感が重なる。紅生姜入り蒲鉾は定番品として親しまれているが、同品は新生姜ならではの爽やかな香りとしっかりとした味わいがアクセントとなり、ひと味違う仕上がりとなっている。

5月17日には、同店で「イワシカちゃんⓇ」と人気キャラクター「コウペンちゃん」によるコラボグリーティングを実施する。開店時には「イワシカちゃんⓇ」が来店客を出迎えるほか、12時30分、14時、16時の3回、両キャラクターが登場。写真撮影などを通じて来店客との交流を図る。参加は無料で、撮影者には博品館TOY PARKコラボデザインのサンキューカードを配布する。