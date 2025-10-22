〈こだわりのヒミツ〉ナカモ「ぞうめし屋監修肉みそ」 みそ屋2社が禁断のコラボ

みそのナカモ（名古屋）と今井醸造（西尾）が初コラボ。今井醸造が運営する飲食店の看板メニュー「肉みそ」をレトルトに。温めてごはんに乗せるだけで、手軽に人気のカフェメニューができる。

