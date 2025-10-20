〈こだわりのヒミツ〉カゴメ「スムージー・シャインマスカット」 公式Xの人気投票No.1

シャインマスカットの華やかな香りと爽やかな甘み。ラ・フランスの風味が特徴の季節限定スムージー。公式Xの人気投票No.1を獲得。家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしなどに最適。

