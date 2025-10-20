つけもの版

・鉄砲玉がなければ戦えぬ　各産地　原料対策に苦慮　業界挙げ調達基盤強化へ
・鹿児島大根漬メーカー　安定調達に知恵絞る　塩蔵半割の供給先を模索
・生姜　中国・タイ豊作傾向　品質安定も価格適正化課題
・ピックルスHD　第二四半期も増収増益　原料安定とコスト抑制奏功
・栃漬協がLRT見学実施　再エネ交通に業界示唆
・新漬協が衛生講習会　ウオロク葛見社長が講演

