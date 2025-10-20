・鉄砲玉がなければ戦えぬ 各産地 原料対策に苦慮 業界挙げ調達基盤強化へ

・鹿児島大根漬メーカー 安定調達に知恵絞る 塩蔵半割の供給先を模索

・生姜 中国・タイ豊作傾向 品質安定も価格適正化課題

・ピックルスHD 第二四半期も増収増益 原料安定とコスト抑制奏功

・栃漬協がLRT見学実施 再エネ交通に業界示唆

・新漬協が衛生講習会 ウオロク葛見社長が講演

