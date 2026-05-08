ぬか漬け最盛期へ提案強化 健康・美容商品として訴求 原料・資材高騰引き続き注視

・5月8日「ぬか漬けの日」積極活用へ 原料・資材調達には不透明感 日本いりぬか工業会 山崎理香子会長

〈各社の戦略〉伊勢惣・エスビー食品・大川食品工業・コーセーフーズ・国城産業・つけもと・樽の味

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