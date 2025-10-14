〈こだわりのヒミツ〉MDホールディングス「からだプラン ひとくちセサミン」 グルコサミン豊富な菓子

〈こだわりのヒミツ〉MDホールディングス「からだプラン ひとくちセサミン」 グルコサミン豊富な菓子

金ごま、ローストアマニ、ピーナッツなどを固めて個包装にした。菓子では珍しいグルコサミンを豊富に含む。50～60代の女性を中心に健康志向を捉え、指名買いとリピーターが増えている。

関連記事タグに関連する記事を表示しています