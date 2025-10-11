でん六、厳選した4種類の海の幸が楽しめる豆菓子「海味鮮（うみあじせん）」の品揃えを拡充

でん六は、豆菓子「海味鮮（うみあじせん）」の品揃えを拡充して、高まるおつまみ需要に対応していく。

同商品は、いか豆・えび豆・かに豆・かつお豆の厳選した4種類の海の幸が詰め合わされたもの。“こだわり素材のサクサク食感まめスナック”として訴求している。

Sシリーズ（64g）とEサイズシリーズ（41g）をラインアップし、このうちEサイズがコンビニチャネルでおつまみ需要を獲得して売れ筋となっていることから、9月にミニパックを新発売した。

ミニパックの内容量は120g。4種類の豆菓子をミックスした小袋が4袋パックになっている。

「過去にも『海味鮮』でミニパックを発売したことがあったが、他の商品の安定供給を優先させたために終売してしまった。今回、Eサイズの好調を受け再び発売してお客様との接点を拡大していく」（でん六）という。

今回、「海味鮮」の認知拡大にも取り組む。「いかピー」（70g）と「えびピー」（68g）のSシリーズのパッケージを刷新して、商品名の上部に「海味鮮」をあしらった。

そのほか、おつまみ需要に対応した商品としては「味のこだわり」や「大入12袋ペアパック」などを取り揃えている。

「大入12袋ペアパック」は「味のこだわり」と「北海の味」をアソートしたもので、でん六商品の中で現在一番の売れ筋となっている。