揖保乃糸 新代表に三木秀敏氏

兵庫県手延素麺協同組合は、10月1日に開催した通常総代会において代表理事の交替を決定した。新代表理事には三木秀敏氏が就任。2001年10月から24年間にわたり代表理事を務めた井上猛氏は退任する。

【三木秀敏（みきひでとし）新理事長の略歴】▼生年月日＝昭和36年10月21日生まれ（63歳）▼最終学歴＝兵庫県立山崎高等学校普通科卒業▼経歴＝平成17年10月三木製麺所入社（現在）、平成29年10月兵庫県手延素麺協同組合理事（販売委員）就任、令和7年10月代表理事就任。