〈こだわりのヒミツ〉DM三井製糖「きびスイート」 手軽にカロリー・糖質コントロール

植物由来原材料100％の甘味料。石垣島のさとうきび糖と高純度ラカンカエキスをブレンドした。普段の砂糖の1/3の使用料に減らすことができ、手軽にカロリー・糖質をコントロールできる。

