韓国初のシングルモルトウイスキー「キウォン」 国内外の品評会で続々受賞 伊藤忠食品

伊藤忠食品が取り扱う韓国初のシングルモルトウイスキー「キウォン」は、国内外の品評会で複数の賞を受賞。「キウォン タイガー」「キウォン イーグル」「キウォン ユニコーン」はバーテンダーやインポーターなど酒類のプロフェッショナルから高い評価を受け、注目を集めている。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2025、サンフランシスコワールドスピリッツコンペティション2025、インターナショナルスピリッツチャレンジ2025、インターナショナル・ワイン＆スピリッツコンペティション2025、ワールドウイスキーマスターズ2025の各品評会で、「キウォン タイガー」「キウォン イーグル」「キウォン ユニコーン」の3品が各賞を受賞した。

伊藤忠食品は24年9月から「キウォン」ブランドの取り扱いを開始。25年4月から販売を開始した「キウォン タイガー」「キウォン イーグル」に続き、今冬から「キウォン ユニコーン」を発売予定。「キウォン ユニコーン」は華やかな見た目に加え、キウォン蒸留所の特長を生かした個性あふれる味わいが楽しめるシリーズで、エントリー層にも手に取りやすく、親しみやすいポップなデザインも印象的。同社では、百貨店や料飲店向けに「キウォン」ブランドの提案を強化し、酒類の新たな価値創造に貢献する。