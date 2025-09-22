マルハチ「がっこだし」新発売 山形のだしに燻製風味

マルハチは9月から、「がっこだし」を新発売した。山形の郷土料理「山形のだし」に燻製風味が登場。桜チップで燻した大根に昆布、椎茸など旨味の強い食材を合わせ、ご飯のおかずとしてはもちろん、チーズとの相性も良く、ワインや日本酒のおつまみとしても楽しめる一品。カナッペやポテトサラダの具材など、様々なアレンジメニューにも活用できる。大根を細かく刻んでおり、柔らかく食べやすい食感も特長だ。