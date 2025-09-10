はごろもフーズ ホームクッキング5品 11月出荷分から値上げ

はごろもフーズは、11月1日出荷分から「Home Cooking（ホームクッキング）」シリーズの家庭用パウチ製品5品を値上げする。うずらの卵やマッシュルーム、ぎんなん、とりささみなどの原材料やエネルギー価格、包装資材等のコスト上昇のため。

対象製品および改定内容は次の通り。「うずらの卵（国産）」「煮込みうずらの卵（国産）」改定前190円→改定後220円、「マッシュルームランダムスライス（国産）」250円→265円、「ぎんなん」190円→210円、「とりささみ（国産）」145円→160円。