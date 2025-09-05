トライアル、西友PB「みなさまのお墨付き」を福岡空港店に初導入

トライアルホールディングスは9月5日、「メガセンタートライアル福岡空港店」を同日にリニューアルオープンし、西友のプライベートブランド（PB）「みなさまのお墨付き」を初めて導入したことを発表した。

「みなさまのお墨付き」のうち同店で取り扱うのは約400品目。本格レトルトカレーシリーズ、多様なラインアップの冷凍食材、ロングセラーのポテトチップスなどをそろえた。“福岡に「みなさまのお墨付き」が帰ってきた”ことも訴求する。

トライアルホールディングスと西友は経営統合後の戦略の1つとしてPB商品の相互展開を掲げていた。