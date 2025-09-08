「みそ玉」づくりも ひかり味噌など3社共同で食育イベント

ひかり味噌は8月初旬、文京区こども宅食コンソーシアム、全農パールライスと共同で、東京都文京区の子育て家庭を対象とした親子向けの食育イベント「みそ玉づくりとごはんの食べ比べ体験教室」を区内の施設で開催した。

今回のイベントは地域貢献活動の取り組みとして実施され、同区在住の小学生とその保護者9組23人が参加。文京区に拠点を置く同社の東京オフィス勤務の社員も運営に参加した。

子どもたちは、みその原材料や製造工程、オーガニックみそや海外輸出についてクイズ形式で学んだ。また、同社商品「円熟こうじみそ」「こだわってます」「CRAFT MISO 生糀」のみそ3種類を食べ比べた後、みそと具材を合わせて手で丸め、カラフルなあられ、麩などの具材をトッピングした「みそ玉」を作った。

同様に、米についてもクイズ形式で学び、3種類のごはんを食べ比べた後、お気に入りのごはんでおにぎりを作った。イベントの最後には、みそ玉にお湯を注ぎ、みそ汁を作り、おにぎりとともに親子で楽しんだ。

子どもたちはそれぞれの個性が光る「みそ玉」や「おにぎり」を真剣な眼差しで作った。保護者からは「みそやごはんをその場で食べ比べできたのはとても貴重な体験だった」「親子ともども楽しくおいしい時間を過ごすことができた」といった声もあった。