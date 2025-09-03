iichiko彩天×カンパリの新カクテル 「麹ネグローニ」誕生 コラボ企画を展開

三和酒類は世界的なカクテルイベント「ネグローニウィーク」で「iichiko 彩天」とイタリアを代表するリキュールブランド「カンパリ」とのコラボレーション企画を展開する。

「ネグローニウィーク」はイタリアを代表するリキュールブランド「カンパリ」と米国のバーカルチャー誌「Imbibe（インバイブ）」が手掛ける世界的チャリティイベント。13回目の開催となる今年は9月22～28日に開催を予定している。

今回のコラボレーションはCAMPARI JAPANの声かけにより実現した。ネグローニウィークの開催に当たり6月から国内販売をスタートした同社主力商品の「iichiko 彩天」と「カンパリ」から誕生した「麹ネグローニ＝写真」（ネグローニはカンパリ、スイートベルモット、ジンを組み合わせたイタリア発祥のクラシックカクテルの意）を訴求する。

そのほかにも同コラボレーションでは世界的バーテンダーで「The SG Club」を手掛ける「SG Group」ファウンダーの後閑信吾氏とカンパリブランドアドバイザーの小川尚人氏が初共演。

「麹ネグローニ」を完成する様子を描いた特別動画を8月19日からSNS上で公開しているスペシャルムービー企画や、WEBマガジン「Bar Times」で開発者やトップバーテンダーが「麹ネグローニ」の開発の舞台裏や魅力を語る連載企画（8月下旬以降、全3回の公開予定）、同じく後閑氏と小川氏によるカクテル体験企画（8月26日）や、日本全国の参加店舗の一部で「麹ネグローニ」が楽しめるネグローニウィーク限定企画など盛りだくさんの内容となっている。