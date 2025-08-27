〈こだわりのヒミツ〉ブンセン「スイートポテトペースト」 愛犬おやつ、有機原料に

佃煮・惣菜メーカーが展開する愛犬のおやつブランド「ワンデーズ」。主力品のスイートポテトを有機原料に替え刷新した。通販が中心だが、一般の量販店にも広がり、扱い店舗も増えている。

