変化するニーズに対応 鮮度保持容器で需要獲得

・家庭内調理への関心も

・生鮮売場で提案強化へ

・キッコーマン食品 国産・特選有機発売 「いつでも新鮮」から

・従来型PETでも動き

・減塩品、リニューアル

◇ ◇

・キッコーマン食品 新規ユーザー獲得へ 「味わいリッチ減塩」改良

・ヤマサ醤油 ブランディング推進 鮮魚売場への提案を強化

・ヒガシマル醤油 「牡蠣だし醤油」広がる 新たな柱商品へ育成

