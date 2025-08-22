醤油特集

変化するニーズに対応　鮮度保持容器で需要獲得

・家庭内調理への関心も
・生鮮売場で提案強化へ
・キッコーマン食品　国産・特選有機発売　「いつでも新鮮」から
・従来型PETでも動き
・減塩品、リニューアル

　　◇　　◇

・キッコーマン食品　新規ユーザー獲得へ　「味わいリッチ減塩」改良
・ヤマサ醤油　ブランディング推進　鮮魚売場への提案を強化
・ヒガシマル醤油　「牡蠣だし醤油」広がる　新たな柱商品へ育成

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています