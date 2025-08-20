「カゴメトマトジュースプレミアム」 イオン熱田で試飲イベント

カゴメは、旬の国産トマトを100％使用したストレートジュース「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」を8月5日から全国で数量限定発売した。これに合わせ名古屋エリアでも店頭試飲活動を展開。商品の認知・購入拡大を目指す。

「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」は、2014年から毎年夏に数量限定で発売している商品。その年に収穫した国産完熟トマトのみを使用し、同社独自の「とれたてストレート製法®」で作った、生のトマトをかじったようなおいしさが味わえる。

今年は、梅雨が短く雨が少なかった影響もあり、トマトの大きさは例年より小さい傾向にあったが、糖度が高く品質、香味とも良好。“まろやかな甘みと広がる香り、生トマトを感じる贅沢な余韻”が特長だという。店頭想定価格は720㎖ペットボトルが税抜410円前後、195㎖紙容器は同165円前後。

また、国産トマト原料の価値をより多くの消費者に伝えるため、今年はコミュニケーション活動を強化。店頭試飲活動、パッケージデザインのリニューアル、SNSを活用したキャンペーンなどで拡販を図る。

名古屋支店では発売日の5日、「イオンスタイル熱田」で試飲イベントを開催。カゴメ名古屋支店・伊藤一章支店長とイオンリテール中部カンパニー・石河康明支社長が特設売場前に立ち、「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」購入客に「生トマト」をプレゼントした。開始1時間半で用意した150セットを配り終えた。名古屋エリアでは8月中に18企業・80店舗で試飲イベントの実施を予定している。