秋の叙勲 旭重の栄誉に輝く 川村和夫氏（明治HD社長CEO）

政府は令和6年秋の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

旭日重光章＝川村和夫（明治ホールディングス社長CEO）▽旭日中綬章＝梅本典夫（元全国主食集荷協同組合連合会会長）▽旭日小綬章＝小田英三（オーディエー会長、日本外食品流通協会会長）、鈴木隆一（でん六社長、日本ピーナッツ協会理事長）、野﨑伸一（野崎漬物会長、元全日本漬物協同組合連合会会長）、山本德治郎（山本海苔店会長、元全国海苔問屋協同組合連合会代表理事会長）▽旭日双光章＝井上賢（白鷺陣屋社長、元兵庫県菓子工業組合理事長）、上杉昌彦（兵庫県米穀事業協同組合副理事長）、柿本憲治（日本食品社長）、河島歳明（河島本家社長、元和歌山県漬物組合連合会理事長）、染谷幸雄（日本一ホールディングス会長）、夛田高明（元大阪府茶業協同組合理事長）

経済産業省関係

▽旭日中綬章＝泉田幸雄（元日本ボランタリーチェーン協会会長）、大森利夫（大森機械工業社長、元日本包装機械工業会会長）▽旭日小綬章＝掛川興太郎（ツルヤ相談役・元社長、元小諸商工会議所会頭）、増田文治（マスダック会長、元日本製パン製菓機械工業会理事長）、森本俊一（三和澱粉工業会長、元橿原商工会議所会頭）、守谷通（四国物産会長、元観音寺商工会議所会頭）▽旭日双光章＝浅利滋（浅利佐助商店社長、元秋田県味噌醤油工業協同組合理事長）、大辻利弘（カノコ会長、元兵庫県中小企業団体中央会会長）、清水憲（清水商店社長、元滋賀県商工会連合会会長）、辻昭（辻丈蔵商店社長、元三重県商工会連合会副会長）、道満雅彦（オリバーソース社長、日本ソース工業会理事）、中嶋成夫（新潟中部水産社長、元新潟県商工会連合会副会長）▽旭日単光章＝佐藤貞之（元奥出雲葡萄園社長）、山下俊洋（高鉾建設社長、上勝町商工会会長）

財務省関係

旭日中綬章＝加藤壹康（元キリンビール社長）▽旭日小綬章＝荒木章（トモシアホールディングス社長、元北陸三県卸売酒販組合理事長）、松岡俊太郎（両磐酒造会長、元岩手県酒造組合会長）、松岡良治（松岡醸造会長、埼玉県酒造組合会長）、宮﨑眞彰（宮﨑商店社長、兵庫県卸酒販組合）、脇田捷治（京都府小売酒販組合連合会会長）▽旭日双光章＝吉武理惠（日本酒造青年協議会酒サムライ英国代表、日本酒造組合中央会英国代表兼英国サポートデスク）

山本德治郎氏（山本海苔店会長) 荒木章氏（トモシアホールディングス社長) 道満雅彦氏（オリバーソース社長) 河島歳明氏

厚生労働省関係

旭日双光章＝川﨑昌明（東京都食品衛生協会副会長）、小泉哲也（元全日本司厨士協会北海道地方本部会長）、佐藤卯兵衛（新政酒造会長、元秋田県食品衛生協会副会長）