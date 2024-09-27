加工食品素材・新素材日新製糖・山梨大学 オーラ...

日新製糖・山梨大学 オーラルケアに貢献 CI研究で技術開発賞受賞 24年度日本応用糖質科学会

素材・新素材
「CI-Dextran mix」
「CI-Dextran mix」

　精糖大手ウェルネオシュガーグループの日新製糖は、9月25日から9月27日に開催される日本応用糖質科学会2024年度大会（第73回）で「技術開発賞」を受賞することが決まった。対象は「サイクロデキストランの製造方法開発と機能研究」。共同研究を行った山梨大学大学院の舟根和美教授とともに、日新製糖商品開発部の5人が受賞する。

　サイクロデキストラン（CI）はグルコースが輪のようにつながった環状オリゴ糖の一種。虫歯や歯周病の原因となる歯垢の形成を抑制する効果があり、CIを含有する食品素材「CI-Dextran mix」は、ペット用歯磨き粉や菓子類、ペットフードなどオーラルケア商品向けに展開されている。

　技術開発賞の受賞理由として、CIを実用化・商業生産するための原料（デキストラン）生産菌の分離、効率的な菌育種技術の開発・成功が挙げられる。また、CIが黒糖に含まれる天然物であると証明したことにより、CIの安全性を実証する上で大きな知見として評価されている。

　CIが難溶性の物質を可溶化し、不安定な物質を安定化させる包接能が確認されたことも重要な研究開発成果とされる。「CI-Dextran mix」を可溶化剤として利用すれば、複数成分が混合した製品の加工特性を高めることが可能となる。

　日新製糖では「技術開発賞は基本的に研究成果が社会実装できたものを対象としており、受賞は大変光栄なこと。今後もさらにCIの製造開発、新規機能や用途開発を継続し、CIを人々の健康維持に役立つ高機能な環状オリゴ糖として普及させていくことを目指していきたい」としている。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。